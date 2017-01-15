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Trabzonspor'dan Arapların Messi'sine teklif!
15 Ocak 2017 , 09:28
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Transferin hızlı takımı Trabzon, Sefa Yılmaz ve Muhammet Demir’i Gaziantep’e kiralamış, Güray Vural’ı da bonservisiyle Kayserispor’a vermişti. Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani ve Olcay Şahan’ı da renklerine bağlayan Bordo-Mavililer’de forvet harekatı tüm hızıyla sürüyor.
Hugo Rodallega için Akhisar’la Mustafa Yumlu artı 450 bin Euro karşılığında anlaşan Trabzonspor, Kolombiyalı forvete Çin’den gelen cazip teklifler sonrası B planını hazırladı.
Karadeniz ekibinin Rodallega’nın olmaması durumunda Espanyol’un forveti Felipe Caicedo için İspanya ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Ekvadorlu golcünün menajeriyle temasa geçen Trabzonspor’un ilk görüşmeden olumlu sonuç aldığı ifade edildi.
"ARAPLARIN MESSI'Sİ" İÇİN NABIZ YOKLANDI
Bu arada Mehmet Ekici’yi gözden çıkaran Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın umut veren performansına rağmen orta sahaya tecrübeli bir isim arıyor.
Fırtına’nın, Al-Ain’de oynayan ve “Arapların Messi’si” olarak bilinen Omar Abdulrahman için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı belirtildi. Arap ekibiyle 78 maçta 13 gol atıp 35 de asist yapan 26 yaşındaki 10 numara geçtiğimiz günlerde artık Avrupa’da futbol oynamak istediğini açıklamıştı.
Habertürk
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- Trabzonspor
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