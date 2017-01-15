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"Tüylerim diken dikendi"

Tarih15 Ocak 2017 , 09:21

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Tüylerim diken dikendi

Sarı-Kırmızılılar’a sezon başında beklenenden de fazla katkı veren ancak sonrasında yaşadığı sakatlık yüzünden uzun süre sahalardan uzak kalan Tolga Ciğerci açıklamalarda bulundu.

Almanlar’ın önde gelen basın kuruluşlarından Peiner Allgemeine Zeitung’a konuşan gurbetçi oyuncunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle: “Transferimden birkaç gün sonra Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı oynama fırsatım oldu, çok güzel bir atmosfer vardı. Milli takımda oynamak çocukluk hayalimdi. O formayı giymek büyük onur, İstiklal Marşı’nı duyarken tüylerim diken dikendi. Sakatlığım Fener maçında oldu. Ayağımın altında ödem oluştu ve ben onu anlamadan, 90 dakika o şekilde oynadım.” 

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