UEFA'dan 2 tebrik, 1 uyarı!

UEFA yetkilileri, Finansal Fair Play uygulamasında işleri yoluna sokan Sarı-Lacivertliler’i ve Siyah-Beyazlılar’ı kutladı, Sarı-Kırmızılı yönetimi ise yine uyardı

FFP (Finansal Fair Play) uygulaması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Türk Kulüpleri, işleri yavaş yavaş yoluna sokuyor.

UEFA yetkilileri ise 2016 yılına bakıldığında önemli kulüplerimizi gelir gider düzeyini rayına soktukları gerekçesiyle kutlarken, Galatasaray Kulübü’nün hala bazı sıkıntılar yaşadığı ortaya çıktı. Bilindiği gibi UEFA, gelirinin sadece bir miktarının üzerine transfer yapılmasına izin veriyordu. Bu çerçevede, özellikle 4 büyükler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un transfer çalışmaları mercek altına alınmıştı. UEFA yetkilileri bu nedenle özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimine, gelir gider dengesinde kurallara uydukları gerekçesiyle tebrik mesajı yollarken, hâlâ sıkıntıları olduğu belirlenen Galatasaray’a ise yine uyarıda bulundu.

Ödeme sorunu!

Sarı-Kırmızılılar’da son olarak hem teknik heyete hem de futbolculara uzun süredir ödeme yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Hatta yabancı oyuncular başta olmak üzere birçok futbolcunun, yönetimin isteği üzerine kısa sürede ödeme yapılacağı sözünü alarak, UEFA’ya gönderilen belgelere imza attıkları belirlenmişti.

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