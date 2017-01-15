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Üzülmez'in yüzü gülmüyor!

Tarih15 Ocak 2017 , 17:57

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Üzülmez'in yüzü gülmüyor!

Gaziantespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, takımının Antalyaspor mağlubiyetinin ardından bu sezon çalıştırdığı takımlarda son 7 maçta 6. mağlubiyetini almış oldu.

Üzülmez'in Karnesi

Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray

Çaykur Rizespor 2-1 Gençlerbirliği

Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş 

Antalyaspor 1-0 Gençlerbirliği

Gaziantepspor 1-2 Çaykur Rizespor

Beşiktaş 1-0 Gaziantepspor

Gaziantepspor 0-3 Antalyaspor

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