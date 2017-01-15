AJANSSPOR - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2-2 sona eren Adanaspor maçı sonrasında hakemler ve TFF'ye yönelik eleştirilerinin ardından, lider Medipol Başakiehr Kulübü'nden de bir açıklama geldi.

Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "5-0 kazandığımız bu haftada bile aynı fikirdeyiz: Video hakem gelmezse herkesin canı yanar" ifadesi kullanıldı.