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''Video hakem gelmezse...''
15 Ocak 2017 , 23:54
AJANSSPOR - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2-2 sona eren Adanaspor maçı sonrasında hakemler ve TFF'ye yönelik eleştirilerinin ardından, lider Medipol Başakiehr Kulübü'nden de bir açıklama geldi.
Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "5-0 kazandığımız bu haftada bile aynı fikirdeyiz: Video hakem gelmezse herkesin canı yanar" ifadesi kullanıldı.
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