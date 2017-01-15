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Volkan Demirel'in serisi sona erdi!
15 Ocak 2017 , 22:12
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Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Ülker Stadı'nda 414 dakika sonra gol yedi.
Kadıköy'de son 4 lig maçında kalesini gole kapatan Volkan Demirel, bu istatistiğini Adanaspor karşısında sürdüremedi. Volkan, 24. dakikada Adanaspor'dan Magaye'nin golüne engel olamadı. Volkan bu golden önce son olarak 16 Ekim'de Alanyaspor maçında 59. dakikada Daniel Candeias'dan gol yemişti.
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