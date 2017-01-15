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Yarmolenko'den Türkiye ve Karavaev sözleri!
15 Ocak 2017 , 17:31
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AJANSSPOR- Dinamo Kiev'in Ukraynalı yıldızı Andriy Yarmolenko, Karavaev'in Fenerbahçe'ye transferi ve Türklerin Ukraynalı futbolculara olan ilgisi hakkında konuştu.
"Türklerin ilgisini görmemek mümkün değil" diyerek söze başlayan Yarmolenko, "Karavaev için çok mutlu oldum. Arada yazışıyoruz. Onu böyle bir transfer yaptığı için kutladım. Bu transferin onun kariyeri için büyük bir adım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki oyuncu kendisine yöneltilen "Peki Türkiye senin için bir opsiyon mu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Hayır, şu anda benim için kesinlikle bir opsiyon değil. "
Menajeri Vadim Shabliy'ye söylediği "Rusya'ya transfer olmam" sözü de hatırlatılan Yarmolenko, "Politik nedenlerden dolayı böyle düşünüyorum. Rusya Ligi şu anda daha iyi durumda ama yaşananlardan dolayı oraya gitmem mümkün değil" dedi.
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