Yeni stat da yaramadı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, yeni stadında çıktığı ilk maçta Antalyaspor'a yenilerek, puan hasretini 8 maç çıkardı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde 120 milyon lira yatırımla inşa edilen 33 bin seyirci kapasiteli yeni stat, ligin 17. haftasında Gaziantepspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçla taraftara kapılarını açtı.

Gaziantepspor, maça istekli başlasa da taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı. Antalyaspor'un Mbilla, Chico ve Deniz Kadah golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Gaziantepspor, Antalyaspor yenilgisiyle ligde üst üste 8. maçını da kaybetmiş oldu.

- Üzülmez yönetiminde 3. maçını kaybetti

Gaziantepspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı 3. maçı da kaybetti.

Kırmızı-siyahlı ekip, İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk iki maçında Çaykur Rizespor (1-2) ve Beşiktaş'a (0-1) mağlup olmuştu.

Bu arada İbrahim Üzülmez, ara transfer döneminde imza attırdıkları 2 oyuncuya da Antalyaspor karşısında görev verdi. Trabzonspor'dan kiralanan Muhammet Demir'in ilk 11'de sahaya çıkarken, maçın ikinci yarısında da yine aynı takımdan kiralanan Sefa Yılmaz oyuna girdi.

- Taraftara forma dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, maça saatler kala şehir merkezindeki İstasyon Meydanı'ndan otobüsler kaldırdı.

Taraftarın yeni stada gelişini kolaylaştırmak isteyen belediye ekipleri, ayrıca Gaziantepspor yönetimiyle ortak hareket ederek taraftara forma dağıttı.

Bu kapsamda maça gelen taraftarlara forma verildi. Kulübün futbol şube sorumlusu Mustafa Kızıl da sahaya girerek, taraftarlara forma dağıttı.