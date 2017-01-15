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Yıldırım'dan başkanlara çağrı!
15 Ocak 2017 , 22:19
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 sona eren Adanaspor maçının ardından kulüp başkanlarına çağrıda bulundu.
"Bütün kulüplere çağrı yapıyorum. Gelin hep beraber gelelim yeni bir federasyon seçelim. Biz seçmedik mi onları? Onlar gitmeyeceklerini zannettikleri için böyle rahat davranıyorlar. Ama bir araya gelirse bu operasyonu da yaparsak gelen herkes dikkat edecek.
Hakem penaltıyı görmedim demiş. Görmüyorsan bırak o zaman.
Transfer için daha 15 gün var.
En az 10 tane mektup yazdım TFF''ye. Her konuda yanlışları anlattım. 1. devrenin hakem hatalarını yukarıdaki bütün takımlarla ilgili hakem hatalarını bütün dvdleri koydum. Bütün maçlardan önce tayin edilen hakemlerle ilgili bütün hatalarını ortaya dökeceğim.
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