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Yıldırım'dan Ekici açıklaması!
15 Ocak 2017 , 21:51
AJANSSPOR - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 biten Adanaspor maçının ardından basın mensuplarına çarpıcı açıklamalar yaparken, Mehmet Ekici transferi hakkında da konuştu.
Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
"Mehmet Ekici meselesinde biz ona talip olmadık. Galatasaray ile görüşmeler yapıyormuş, öğrendik. Bunun üzerine Trabzonspor'daki yakın tanıdıklarıız tarafından bize Fenerbahçe eğer istiyorsa görüşelim çağrısı geldi. Tamam dedik olur. Bundan 2 ay önce Trabzonspor, Aatif ile Fernandao'yu istediler. Veremeyeceğimizi söyledik. Hocayla konuştuk "Aatif'la takas olursa, olur" dedi. Aatif artı 500 bin vereceğimizi söyledik. Bütün görüşmeleri Şekip Bey yaptı. Aatif'a teklif var dedik Trabzonspor'dan. O da düşündü, menajeriyle konuştu ve gitmek istemiyorum dedi. O zaman gönderin gelsin dedi hocamız.
Aatif'a 6-7 kulüp teklif yaptı ama kendisi gitmedi, kaldı. Bunun üzerine biz Trabzonspor'a Mehmet Ekici için sadece maddi teklif yaptık. Son olarak dün 2 milyon Euroluk bir teklif sunduk. Onlar hayır diyorlar. Bizi de bu safhada ilgilendirmiyor. Sezon sonundaki şartlara göre tekrar konuşuruz. Kendisi de tercihinin Fenerbahçe olduğunu ifade ediyor. Eğer Avrupa'ya veya büyük kulüplerden birine gitmezse, sezon sonunda tekrar konuşuruz"
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