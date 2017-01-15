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Yıldırım'dan Orman'a ''üst akıl'' cevabı!
15 Ocak 2017 , 22:02
AJANSSPOR - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 biten Adanaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
Yıldırım, Samuel Eto'o konusunda konuşurken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hakkındaki "üst akıl" sözleriyle ilgili de düşüncelerini dile getirdi.
Yıldırım'ın sözleri şöyle:
"Beşiktaş sanıyor ki, Eto'o konusuna biz girdik. Öyle bir şey yok. Bize sordular. Ben de hocaya dedim Eto'o'yu istiyor mu diye, hayır öyle bir düşüncemiz yok dedi. Ben Antalyaspor Başkanı ile zerre konuşmadım. Ben kendisini tanımam zaten, babasını tanırım. Aatif transferi için aradılar sadece. Siz Aatif ile konuşuyorsunuz, beynini yıkıyorsunuz diye sitem ettim. Siz de Beşiktaş'a Eto'o konusunda sitem ettiğiniz konuyu bize yapıyorsunuz dedim. Olay bu yani.
Bizim üst akılla öyle şeyimiz yok. Çok oyuncu bize gelmek istiyor. Her yerden, nasıl anlıyorsanız. Tek, tek söyleyeceğim. Beşiktaş'ın derdi Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gelmesin, Fenerbahçe kuvvetlenmesin. Bir oyuncuyla ne kadar olur, saçma"
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