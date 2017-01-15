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Zirveye "orta"k oldu!
15 Ocak 2017 , 23:22
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AJANSSPOR - Fenerbahçe'nn Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, sarı lacivertlilerin 2-2'lik beraberlikle ayrıldığı Adanaspor maçında sezonun en çok orta yapan ismi oldu.
Lens, Adanaspor maçında 20 kez orta yaparken, ligde bir maçta en fazla orta yapan oyuncu oldu. Lens'in ortalarının 7'si isabetli olurken; Hollandalı kanat oyuncusu; isabet konusunda Beşiktaş'ın milli oyuncusu Caner Erkin ve Çaykur Rizesporlu Jakob Jantscher ile birlikte zirveyi paylaştı.
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