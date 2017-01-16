Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Kardemir Karabükspor'da Galatasaray mesaisi

Tarih16 Ocak 2017 , 16:03

Yorum
Kardemir Karabükspor'da Galatasaray mesaisi

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve kondisyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Sakat olan kaleci Oleksandr Rybka ile milli takımlarda bulunan Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore ve Andre Biyogo Poko, idmana katılmadı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir antrenmanlara çıkamayan Olafur Ingi Skulason ise takımdan ayrı koştu. 

Kırmızı-mavili ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba