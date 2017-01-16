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"Afrika kupasından sonra görüşeceğiz"
16 Ocak 2017 , 22:38
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Prader Willi Sendromu’ adlı 16 bin kişide bir görülen hastalıkla mücadele eden Kayra Tütüncü’nün Moussa Sow’u görme isteği gerçek oluyor.
Konuyla ilgili Twitter hesabından Türkçe bir açıklama yapan Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Sow, "Genç Kayra mesajını aldım. Afrika kupası dönüşünden sonra hayalin gerçek olacak ve görüşeceğiz inşallah genç kardeşim" dedi.
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