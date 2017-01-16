Antalyaspor'dan transfer açıklaması!

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Süper Lig'in en formda takımlarından biri olduklarını ifade ederek, "Böyle devam ettiği sürece gerçekten başarı seviyesi de yükselecektir." dedi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde ikinci bölüme deplasmanda Gaziantepspor galibiyetiyle (3-0) başlamanın sevindirici olduğunu söyledi. Takımın performansından memnun olduklarını belirten Öztürk, "İkinci yarıya böyle bir skorla başlamak güzel oldu. Stadının açılış maçı olduğu için Gaziantepspor açısından önemli bir müsabakaydı. Böyle önemli bir maçta galip geldiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah performansımız böyle devam eder." diye konuştu.

Göreve geldikleri günden itibaren altyapıya önem verdiklerini ve bu sebeple büyük hedefler koymadıklarını ifade eden Öztürk, yine de ligde üst sıraları zorlamaya çalışacaklarını vurguladı.

Transfer çalışmalarını da hedeflerine uygun şekilde gelecek sezonu düşünerek sürdürdüklerini aktaran Öztürk, "Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Avrupa hayali kolay değil. Şimdiden böyle bir beklentiye girmek de doğru değil. Takımı görüyorsunuz. En formda takımlardan birisi olduk. Böyle devam ettiği sürece gerçekten başarı seviyesi de yükselecektir." şeklinde konuştu.

"İki transfer daha düşünüyoruz"

Sandro Ranieri ve Salih Dursun gibi uzun boylu, yapılı oyuncuları transfer ettiklerini dile getiren Öztürk, "Savunma ve skor anlamında bu oyunculardan yararlanacağız. Gaziantepspor maçının kırılma anlarında duran toplar çok işimize yaradı. İki transfer daha düşünüyoruz. Takımın dengesini de çok bozmak istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, başarı için teknik direktör Rıza Çalımbay ve ekibine güvendiklerini vurguladı.

Antalya'nın güzel bir şehir, Antalyaspor'un da özel bir kulüp olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Antalyaspor'u küçük gören veya basamak olarak değerlendiren oyuncular istemiyoruz. Bize gelmek ve oynamak isteyen oyuncuları düşünüyoruz. Türkiye'deki tüm oyuncular Antalyaspor'u düşünsünler. Güzel bir şehir ve kulüp var. Biz de yönetim olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. En güzel tesislerden birisi de Antalyaspor'a kazandırıldı. Antalyaspor özel bir kulüp. Türkiye'deki oyuncular bunun farkında olmalı."

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Öztürk, "Üst sıraları zorlama adına önemli bir maç. Elimizden geleni yapacağız. Güzel maç olacağını düşünüyoruz. Yenmeye çalışacağız." diye konuştu.