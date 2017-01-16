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'Arap Messi' yolda!

Tarih16 Ocak 2017 , 09:06

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'Arap Messi' yolda!

Trabzonspor, Al-Ain’li Omar Abdulrahman için nabız yokladı.

Bordo-mavili takımın, Al-Ain'de oynayan ve "Arapların Messi'si" olarak bilinen Omar Abdulrahman için nabız yokladığı belirtildi. Arap ekibiyle 78 maçta 13 gol atıp, 35 de asist yapan 26 yaşındaki 10 numara geçtiğimiz günlerde artık Avrupa'da futbol oynamak istediğini açıklamıştı. Riyad doğumlu olan ve hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri pasaportu taşıyan Abdullahman 23 kez BAE Milli Takımı formasını giydi ve 5 gol kaydetti. Arap oyuncu bir ara Beşiktaş'ın gündemine de gelmişti. Kulübü ile 2018'e kadar sözleşmesi olan Omar'ın piyasa değeri 3 milyon euro.

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