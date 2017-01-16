Babel'den sakatlık açıklaması!

AJANSSPOR- Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, 2-0 kazandıkları Osmanlıspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Koşulların zor olacağını biliyorduk. Zihinsel olarka iyi hazırlandık maça. Beklendiğimizden iyi bir saha vardı. Baştan sona kadar yüksek bir konsantrasyonla oynadık. Maçı kazanmayı hak ettik.

Sakatlığı için: "Bileğim döndü ama şişmedi, kötü görünmüyor. Kesin bir şey İstanbul'a dönüp tetkikleri yaptıktan sonra söyleyeceğiz."