Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş'a bir şok da Babel'den!

Tarih16 Ocak 2017 , 20:42

Yorum
Beşiktaş'a bir şok da Babel'den!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Osmanlıspor mücadelesinde sakatlanıp oyundan çıkan Gökhan Gönül'ün ardından Ryan Babel de oyuna devam edemedi.

Osmanlıspor mücadelesi ile birlikte Beşiktaş'ta ilk resmi maçına çıkan Babel, 79. dakikada sakatlandı. Karşılaşmaya devam edemeyen Babel'in yerine Kerim Frei oyuna dahil oldu.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me