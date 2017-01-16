- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş'a bir şok da Babel'den!
16 Ocak 2017 , 20:42
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Osmanlıspor mücadelesinde sakatlanıp oyundan çıkan Gökhan Gönül'ün ardından Ryan Babel de oyuna devam edemedi.
Osmanlıspor mücadelesi ile birlikte Beşiktaş'ta ilk resmi maçına çıkan Babel, 79. dakikada sakatlandı. Karşılaşmaya devam edemeyen Babel'in yerine Kerim Frei oyuna dahil oldu.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar