Beşiktaş'a bir şok da Babel'den!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Osmanlıspor mücadelesinde sakatlanıp oyundan çıkan Gökhan Gönül'ün ardından Ryan Babel de oyuna devam edemedi.

Osmanlıspor mücadelesi ile birlikte Beşiktaş'ta ilk resmi maçına çıkan Babel, 79. dakikada sakatlandı. Karşılaşmaya devam edemeyen Babel'in yerine Kerim Frei oyuna dahil oldu.