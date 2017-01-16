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Beşiktaş'a Osmanlıspor maçı öncesi müjde
16 Ocak 2017 , 13:23
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Beşiktaş', Ryan Babel'in lisansını Osmanlıspor maçında önce çıkarttı.
Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Hollandalı sol kanat Ryan Babel'in lisansı çıktı.
Yeni transfer Hollandalı sol kanat Ryan Babel, bir aksilik yaşanmazsa Beşiktaş formasıyla ilk resmi sınavına bugün çıkacak. Devre arasında kadroya katılan bir diğer isim Mitrovic'in ise kafileye alınmasına rağmen maç eksiği nedeniyle Osmanlıspor önünde görev yapması beklenmiyor. Bu arada Beşiktaş, Hırvat stoperin kiralanacağı iddialarını yalanladı.
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