Beşiktaş'a Vodafone Arena etkisi!

Avrupa’nın tribün doluluk ortalaması en fazla artış gösteren ekipleri incelendiğinde; Beşiktaş 9’uncu sırada yer alırken, Galatasaray 14, F.Bahçe ise 17’nci oldu.

Vodafone Arena'nın açılmasıyla ile beraber Beşiktaş tribün doluluk ortalamasını artırırken, maç günü gelirlerini de yukarılara taşıdı.

Siyah-beyazlı takım, 2015 yılından 2016 yılına tribün ortalamasını yüzde olarak en fazla artıran 9'uncu kulüp oldu. Takımın sezonlara göre tribün doluluk ortalalamaları ise 2014-15 sezonunda 12 bin 497, 2015-2016 sezonunda 18 bin 758, 2016-2017 sezonunda ise 29 bin 460 oldu.

Beşiktaş'ta tribün ortalaması yüzde 20,56 artış gösterirken, bu alanda zirvede geçtiğimiz sezonun Premier Lig şampiyonu Leicester City yer aldı (yüzde 487,08). Galatasaray yüzde 15,03 ile 14'üncü sırada bulunurken, Fenerbahçe ise yüzde 13,1'lik artışla 17'nci sıraya adını yazdırdı.

Taraftarların tribünlere ilgisi her geçen sezon artış gösterirken, Süper Lig'in geçtiğimiz sezonunun ilk yarısında 1 milyon 129 bin 394 olan taraftar sayısı bu sezonun ilk yarısında 1 milyon 294 bin 383 ulaşarak yüzde 14.61'lik artış gösterdi.

Sabah