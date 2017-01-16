Beşiktaş'ın Yalçın Ayhan pişmanlığı Siyah-beyazlılar 2014 yılında tecrübeli stoperle anlaşmış ancak daha sonra kamptan göndermişti

Yıl 2014. Temmuz ayı. Beşiktaş'ın 2 ay önce el sıkışıp anlaştığı Yalçın Ayhan, siyah beyazlı takım ile İngiltere'ye giderek 1 gece kalmıştı ve Londra’da bulunan Spor direktörü Önder Özen ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra İstanbul'a dönmüştü.

Siyah beyazlı Kulübün Başkan Fikret Orman, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ve medya sorumlusu Metin Albayrak, o dönem Kasımpaşaspor forması giyen Yalçın Ayhan konusunda hiç bir bilgilerinin olmadığını açıklamışlardı. Bu arada futbolcularla kampta bulunan dönemin Futbol şube sorumlusu Mete Vardar "Yalçın konusunda ne benim ne de başka yönetimin haberi vardı. Zaten yönetim olarak anlaştığımız oyuncuyu KAP'a bildirdikten sonra antrenmanlara çıkartırız. Yalçın Ayhan yönetimin dışında Sportif Direktörümüz ile konuşup İngiltere'ye gelmiş. Fakat Sportif Direktörümüz Londra'da olduğu için telefonla görüştü. Özen ile aralarında ne geçti bilmiyorum. Yalçın Ayhan bu telefon görüşmesinden sonra eşyalarını alarak İstanbul'a döndü" demişti. Önder Özen de o dönemin sportif direktörüydü. Beşiktaş’ın teknik direktörü de Slaven Biliç.

TARAFTAR TEPKİSİ ETKİLİ OLDU

İddiaya göre; olayın perde arkasında Beşiktaş taraftarının sosyal medyada ağır eleştiriler gelmesi üzerine Yalçın Ayhan’ın transferinden vazgeçilmişti.

Beşiktaş macerası yalnızca 2 gün süren Yalçın Ayhan, "Beşiktaş ile daha önceden protokol imzaladıklarını ve menajerinin de bilgisi dâhilinde Beşiktaş'tan aldığı davet üzerine kampa katıldığını belirtmişti.

Yalçın Ayhan'ın menajeri Haluk Canatar ise yaşananları, "Başkan Fikret Orman, Önder Özen'i aramış ve taraftarlar inanılmaz tepkili Yalçın transferinden vazgeçin demiş” diyerek yorumlamıştı.

BAŞAKŞEHİR’İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Yalçın Ayhan o dönem Başakşehir’e imza attı ve İstanbul ekibinin vazgeçilmezi haline geldi. Başakşehir’in bugün lige zirve yarışı içerisinde olmasında onun büyük payı var.

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Başakşehir kariyerinde 88 maça çıktı. 8 gol atan yıldız futbolcu 5 de asist yaptı. Başakşehir kariyerinde 8 sarı kart gören yıldız futbolcu kırmızı kart hiç görmedi. Zaten Yalçın kariyeri boyunca sadece 2 kırmızı kart gördü. İkisi de Antalyaspor forması giydiği dönemdeydi.

BEŞİKTAŞ'IN SON 3 SEZON STOPERLERİ

Yalçın Ayhan, Başakşehir’in vazgeçilmez stoperi olurken Beşiktaş o bölgeye Yalçın’ın yerine kimi aldı dersiniz? Aslında “kimleri” demek daha doğru bir ifade olur.

AIK Solna’dan Alexander Miloseviç, sadece 7 maçta görev aldı. 7 maçın ikisinde kırmızı kart görerek takımını bir kişi eksik bıraktı.

Altyapıdan Atınç Nukan, 1 sezon sonra Leipezig’e bonservisiyle satıldı. Bu sezon aradan geçen bir sezonun ardından kiralandı ve döndü. Toplamda 29 maçta forma giyen yıldız futbolcu 1 gol attı, 9 sarı kart gördü.

Getafe’denAlexis; şampiyonluk yaşanılan sezonun ikinci yarısında transfer edildi. 12 maça çıktı 1 gol attı, 3 de sarı kart gördü. Beğenilmeyen oyuncuyla yollar ayrıldı.

Hannover’danMarcelo, şampiyon sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilen diğer bir stoperdi. Alexis’ten ziyade o beğenildi. Forma giymeye devam ediyor. 39 maçık performansında 4 gol sevinci yaşadı. 6 sarı kart gören yıldız oyuncu 1 maçta da kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Gremio’dan Rhodolfo; şampiyonluk yaşanılan sezonun başında alındı. İkinci yarının başında ise sakatlandı ve sezonu kapattı. Bu sezon ise bir türlü kadroda kendine şans bulamadı. Yollar da ayrılmak üzere. Rhodolfo, 35 karşılaşmada 2 gol attı 4 de sarı kart gördü.

Sol bek olarak Gençlerbirliği’nden alınan Tosic zaman içinde devşirildi ve stoper oldu. Tosic, 44 maçta 3 asist yaptı, 8 de sarı kart gördü.

Son olarak da HNK Rijeka’dan Matej Mitrovic transfer edildi. Henüz performasını görmedik, bekliyoruz.

Ayrıca unutmadan Yalçın Ayhan ile görüşmeden bir sezon önce 5 yıllığına bonservisiyle alınan Franco, ikinci sezonunun ardından gönderildi.

YALÇIN’IN PERFORMANSINI GEÇEMEDİLER

Stoper mevkiine ilaç olsun diye alınan bu futbolcular toplamda 8 gol atarak Yalçın Ayhan’ın tek başına yakaladığı performansa ancak ulaşabildiler. Yalçın 5 asist yaparken, Beşiktaş’ta asist yapan tek stoper devşirme Tosic. O da sadece 3 adet.

Transfer politikasında başarısı konuşulan Fikret Orman ve ekibi için bu veriler ortaya konulduğu zaman şunu sormak istiyorum. Yalçın Ayhan’ın bonservisi elinde olan bir futbolcuydu. Beşiktaş bu transferden taraftarın tepkisi nedeniyle vazgeçti. Yalçın’ın yerine alınan futbolcuların bonservis maliyeti; 11 Milyon 600 bin Euro. Yaklaşık 45 Milyon Türk Lirası. Beşiktaş’ın transfer politikasını doğru buluyor musunuz? UEFA FFP kriterlerine uygun olsun diye ucuz kaliteli futbolcu peşinde koşarken alınan futbolcuların bu maliyeti nasıl telafi edilecek?

(Vatan)