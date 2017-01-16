Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!

Tarih16 Ocak 2017 , 20:33

Yorum
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Osmanlıspor mücadelesinde sakatlanan Gökhan Gönül, oyuna devam edemedi. 

Karşılaşmanın 63. dakikasında sakatlanan Gökhan Gönül'ün yerine Andreas Beck oyuna dahil oldu.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me