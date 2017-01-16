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Beşiktaş'ta ofsayt isyanı!

Tarih16 Ocak 2017 , 20:28

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Beşiktaş'ta ofsayt isyanı!

Beşiktaş'ın Osanlıspor deplasmanında Cenk Tosun ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle sayılmaması tartışma yarattı.

Kullanılan serbest vuruşta Marcelo’nun kafayla içeriye çevirdiği topu Cenk arka direkte ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık ise Marcelo'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz sydı.

Ofsayt nedeniyle golü sayılmayan Beşiktaşlılar ise karara büyük tepki gösterdi.

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