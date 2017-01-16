Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması!

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Osmanlıspor maçının ardından Mehmet Ekici transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi kadrolarına katmak istediklerini belirten Albayrak, "Transferlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum ama Mehmet Ekici hala gündemimizde, görüşmeler var." ifadelerini kullandı.