Cavuşoğlu'ndan Hüseyin Kalpar açıklaması!

ÖZEL / Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılması yönünde aldıkları kararı ve transfer çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.



“Hatır gönül ilişkileriyle bir yere varılmaz”



İlk olarak yolların ayrıldığını açıkladıkları Hüseyin Kalpar’ın durumuna değinen Çavuşoğlu, ”Hüseyin hocamızla karşılıklı oturup konuştuk. Kendisiyle helalleşeceğiz. Hoca ile olan dostluğumuz her zaman devam eder. Böyle bir düşünce oluştu. Bundan sonra her şey için hayırlısı olacak. Henüz hocamızla helalleşmedik. Kimseyle görüşmemiz de olmadı. İsim söylemek doğru olmaz. Menajerler, birilerinin vasıtasıyla özellikle siyasileri kullanarak kulüplere hoca ve futbolcu götürme olaylarını bıraksınlar. Arayan adam değil, aranan adam olsunlar. Mesela Ali Cansun gibi kişiler çıkmış piyasaya. Sen ne zaman menajer oldun? Bu şekilde bir şey olamazsınız. Artık bu hatır gönül işlerini bıraksınlar. Böyle Türk futbolu bir yere varamaz.” ifadelerini kullandı.



“İlk tercihimiz yerli teknik direktör olacak”



Yeni teknik direktör konusunda ise Alanyaspor Başkanı, ”Telefonlarımız susmuyor. Tabi ki hoca önerecekler. Birilerinin desteğiyle bir yere gitmek doğru değil. Şu anda yeni teknik direktörümüz belli değil. Ben açık sözlüyüm. İlk alternatifimiz yerli olur diye niyetimiz var. Yabancı teknik adamlar da öneriliyor ama ilk düşüncemiz yerli teknik adamdan yana” diye konuştu.



“2-3 transfer yapabiliriz”



Öte yandan yeni transferlerin performansına da değinen Çavuşoğlu, ”Yeni transferlerimiz oyuna ve takıma alışmaya çalışıyor. Artık alışmak zorundalar. İnşallah daha takviyeler yapacağız. Sakat oyuncularımız, cezalı oyuncularımız ve Afrika Kupası’na giden oyuncularımız var. 2-3 transfer yapabiliriz. Yeni gelecek teknik direktörümüzün raporu da bu konuda önemli.”açıklamasını yaptı.



Bu arada golcü Çavuşoğlu, golcü futbolcu Vagner Love hakkında ise, ”Vagner Love’dan şu anda memnunuz. Hocamız kendisini oyuna soktuğunda elinden geleni yaptı. Vagner Love bir marka. Arkadaşlarıyla da uyumlu. Kendisinden memnunuz.” diyerek sözlerini noktaladı.

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