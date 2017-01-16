Cenk yükseliyor!

AJANSSPOR - Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçı boş geçmeyen Cenk Tosun, gollerine devam ediyor.

Osmanlıspor maçının 90+3. dakikasında ağları havalandıran Cenk ligdeki 11. golüne imza attı. 17 maç sonunda attığı 11 golle krallık yarışında da zirvede yer alan milli golcü, geçen sezonki istatistiğini de yukarı çekmeyi sürdürdü.

Geçen sezon Alman yıldız Mario Gomez'in arkasında yedek bekleyen Cenk, 29 maçta 8 gol kaydedebilmişti.

Cenk, Siyah-Beyazlı takıma geldiği günden bu yana ilk 11'de başladığı 39 resmi maçta 30 gol attı. Takımının bu sezon en skorer ismi olan yıldız santrfor Süper Lig'de 11 gol kaydetti. Cenk Tosun'un Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de gol attığı maçlarda 1 kez kaybetti.

İşte Cenk Tosun'un karnesi:

20.08.2016 Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor 2

26.08.2016 Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş 1

10.09.2016 Beşiktaş 3 - 1 Karabükspor 1

24.09.2016 Beşiktaş 2 - 2 Galatasaray 1

01.10.2016 Çaykur Rizespor 0 - 1 Beşiktaş 1

05.11.2016 Beşiktaş 2 - 1 Trabzonspor 1

19.11.2016 Adanaspor 1 - 2 Beşiktaş 1

10.12.2016 Beşiktaş 2 - 1 Bursaspor 2

17.12.2016 Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş 1

16.01.2017 Osmanlıspor FK 0 - 2 Beşiktaş 1