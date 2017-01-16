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Chedjou Trabzonspor yolunda!

Tarih16 Ocak 2017 , 09:05

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Chedjou Trabzonspor yolunda!

Yönetici Levent Nazifoğlu, kadro dışı bırakılan Chedjou'nun yerine stoper alacaklarını söyledi. "Chedjou ile yollarımızı ayırıyoruz. İnşallah Trabzonspor'a gider. Orada yararlı olur" diyen Nazifoğlu, "Bir stoper daha almayı istiyoruz. Orayı dörtlememiz gerekiyor" ifadesini kullandı..

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