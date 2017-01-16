Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Atiker Konyaspor maçına parmağı kırık şekilde çıkan Muslera'yı 'efsane' olarak tanımladı.

Demirkol, "Muslera'nın varlığı bile rakip için yetiyor. Galatasaray'ın çok iyi kalecileri oldu ama Muslera'nın yeri ayrı. Hiç kaç para aldığına bakmayacaksın, en efsane kimse o kadar efsanedir." ifadelerini kullandı.