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Demirkol: "En efsane kimse o kadar efsanedir"
16 Ocak 2017 , 00:06
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Atiker Konyaspor maçına parmağı kırık şekilde çıkan Muslera'yı 'efsane' olarak tanımladı.
Demirkol, "Muslera'nın varlığı bile rakip için yetiyor. Galatasaray'ın çok iyi kalecileri oldu ama Muslera'nın yeri ayrı. Hiç kaç para aldığına bakmayacaksın, en efsane kimse o kadar efsanedir." ifadelerini kullandı.
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