Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Demirkol: "En efsane kimse o kadar efsanedir"

Tarih16 Ocak 2017 , 00:06

Yorum
Demirkol: En efsane kimse o kadar efsanedir

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Atiker Konyaspor maçına parmağı kırık şekilde çıkan Muslera'yı 'efsane' olarak tanımladı.

Demirkol, "Muslera'nın varlığı bile rakip için yetiyor. Galatasaray'ın çok iyi kalecileri oldu ama Muslera'nın yeri ayrı. Hiç kaç para aldığına bakmayacaksın, en efsane kimse o kadar efsanedir." ifadelerini kullandı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me