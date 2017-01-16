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Eski Fenerbahçeli'den ayrılık mesajı!

Tarih16 Ocak 2017 , 23:31

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Eski Fenerbahçeli'den ayrılık mesajı!

AJANSSPOR- Alanyaspor'un sezon başında Porto'dan kiraladığı Abdoulaye Ba'dan ayrılık mesajı.

Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Senegalli savunma oyuncusu Alanyaspor'a veda ettiğini açıkladı. 

Geçen sezon da Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Ba bu sezon 10 maçta görev almıştı. 

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