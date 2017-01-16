Eski yöneticiden dikkat çeken sözler!

AJANSSPOR - Fenerbahçe eski yöneticisi ve mevcut kongre üyesi Selim Koray, 2-2 sona eren Adanaspor maçının ardından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın aksine takımı eleştiren Koray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe liderin 7 puan gerisinde ve kötü futbol oynuyor, sadece bugün değil, yıllardır kötü oynuyor, hakemler, TFF vesaire mazeret değil. Bir golde 4 hatalı hareketimiz var, sonrada suçu hakemlere atıyoruz, masallara devam. Seyircinin stada gitmemesi de mazeret değil, geçen yıl Beşiktaş stadsız şampiyon oldu, bu sene de lider Başakşehir 3.000 seyirciye oynuyor"