Fenerbahçe bilet fiyatlarını açıkladı!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 18. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında 22 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor.



Sarı-lacivertli kulüp bilet fiyatları ile ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. İşte karşılaşmanın bilet fiyatları :



MİSAFİR TRİBÜNÜ :65,00 TL

OKUL AÇIK :50,00 TL

MİGROS TRİBÜNÜ :50,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :100,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON A-B-H-I BLOK :190,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON C-G BLOK :220,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON D-F BLOK :240,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON E BLOK :250,00 TL