Fenerbahçe bir transfer daha yaptı

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Sarı lacivertliler, U19 takımında forma giyen savunma oyuncusu Kadir Kaan Özdemir'le profesyonel sözleşme imzaladı.

ÜÇ MEVKİİDE OYNAYABİLİYOR

Dick Advocaat'ın beğendiği ve A takıma dahil edilmesini istediği 18 yaşındaki oyuncunun en önemli özelliği sol ayaklı olması, savunmasın merkezinde oynuyor olmasının yanısıra defansif orta saha ve merkez orta saha olarak da oynayabiliyor olmasından ileri geliyor.

Fenerbahçe'nin gelecekte büyük beklentilere sahip olduğu Kaan, U 19 milli takımının da formasını giyiyor.

Yönetim başarılı oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalarken teknik heyet de, genç futbolcuyu Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna dahil edecek.