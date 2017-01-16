Fenerbahçe o dilekçeleri yayınladı!

Geçtiğimiz hafta kulübün resmi sitesinden MHK Başkanı Yusuf Namoğlu aleyhinde yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı savunmanın bir örneğini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri'ne de gönderdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Süper Lig'deki Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar futbol gündemine bomba gibi düştü. Başta MHK Başkanı Yusuf Namoğlu olmak üzere Futbol Federasyonu'ndan bir çok kişi ve kurula ağır eleştiriler yağdıran Yıldırım, "Şu anda Türk futbolunda hakem terörü var. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, sporla ilgili olan herkese sesleniyorum. Bu işin temizlenmesi lazım" ifadesini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta kulübün resmi internet sitesinden Yusuf Namoğlu hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedilen Yıldırım, yaptığı savunmayı hem PFDK'ye hem de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri'ne gönderdi.

Aziz Yıldırım'ın vekili avukat Abdurrahim Erol imzasıyla gönderilen savunma dilekçesinde, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Ali Dürüst'ün geçmiş dönemlerde MHK ve Futbol Federasyonu aleyhindeki konuşmalarından örnekler vererek, bu isimlerin ceza almadığını hatırlattı ve, "Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve Aziz Yıldırım hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesini arz ve talep ederim" ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinde yer alan savunmada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'ifade özgürlüğüne dair' görüşleri de yer aldı. - Hürriyet

İşte o dilekçeler