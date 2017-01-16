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Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları başladı
16 Ocak 2017 , 16:02
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta müsabakasında, 18 Ocak Çarşamba günü Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, saat 12.00’de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde yapılan antrenmanda Adanaspor karşısında ilk 11’de görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla antrenmana devam ettiler. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla da çalışma tamamlandı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını 17 Ocak Salı günü Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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