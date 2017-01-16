Fikret Orman, Soylu'yu ziyaret etti

Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Ankara’daki makamında ziyaret etti.

Deniz Atalay (As Başkan, Kulüpler Birliği ve Federasyon ​Temsilcisi, Bolu-Gerede Tesisi'nden Sorumlu.), Candaş Tolga Işık (İletişim:Basınla ilişkiler ve Beşiktaş medyasından sorumlu (BJK TV, BJK Dergi, Sosyal Medya...)) ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Hukuk, Bakırköy Tesisi'nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi.) Başkan Fikret Orman ile ziyarette yer aldı.

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, ziyaretin sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya isminin yazılı olduğu forma hediye etti.