Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Fikret Orman, Soylu'yu ziyaret etti

Tarih16 Ocak 2017 , 15:16

Yorum
Fikret Orman, Soylu'yu ziyaret etti

Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Ankara’daki makamında ziyaret etti.

Deniz Atalay (As Başkan, Kulüpler Birliği ve Federasyon ​Temsilcisi, Bolu-Gerede Tesisi'nden Sorumlu.), Candaş Tolga Işık (İletişim:Basınla ilişkiler ve Beşiktaş medyasından  sorumlu (BJK TV, BJK Dergi, Sosyal Medya...)) ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Hukuk, Bakırköy Tesisi'nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi.) Başkan Fikret Orman ile ziyarette yer aldı.

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, ziyaretin sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba