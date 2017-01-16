- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fikret Orman, Soylu'yu ziyaret etti
16 Ocak 2017 , 15:16
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Ankara’daki makamında ziyaret etti.
Deniz Atalay (As Başkan, Kulüpler Birliği ve Federasyon Temsilcisi, Bolu-Gerede Tesisi'nden Sorumlu.), Candaş Tolga Işık (İletişim:Basınla ilişkiler ve Beşiktaş medyasından sorumlu (BJK TV, BJK Dergi, Sosyal Medya...)) ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Hukuk, Bakırköy Tesisi'nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi.) Başkan Fikret Orman ile ziyarette yer aldı.
Beşiktaş başkanı Fikret Orman, ziyaretin sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya isminin yazılı olduğu forma hediye etti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar