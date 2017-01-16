- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Forvet operasyonu sürüyor!
16 Ocak 2017 , 09:15
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Siyah-Beyazlılar, takıma yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, menacerler aracılığıyla önerilen Roberto Soldado’dan sakatlığı sebebiyle vezgeçerken hedefte; Olympiakos’lu Brown Ideye ile Anzhi’den ayrılıp Shakhtar’a geri dönen Budkivsky var.
Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda takıma yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, son olarak kulübe menacerler aracılığıyla önerilen; Olympiakos’lu Brown Ideye ve Villarreal’li Roberto Soldado için çalışma başlatmıştı.
Soldado listeden çıkartıldı
Bu 2 isim için yapılan araştırmalar sonrasında yönetim, Villareal’in İspanyol oyuncusu Soldado’nun uzun süredir süren sakatlığını göz önünde bulundurarak bu ismi listesinden çıkardı. Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un Nijeryalı golcüsü Brown Ideye için görüşmelerine devam eden yönetimin, Anzhi’yle sezon sonuna kadar kiralık olan sözleşmesi feshedilmesinin ardından Shakhtar’a dönen Pylyp Budkivsky’yi yeniden gündemine aldığı bildirildi.
Shakhtar kiralamak istiyor
Rusya Premier Lig devi Anzhi’de çıktığı 22 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, kulübü, Süleyman Kerimov’dan satın alan Osman Kadiyev’in başlattığı ekonomik olarak küçülme operasyonu sonrasında gönderilmişti. Bu gelişmenin ardından Shakhtar’ın Portekiz kampına katılan 1,96’lık futbolcunun, Ukrayna ekibiyle çalışmalarına devam ettiği ancak kulübünün bu ismi sezon sonuna kadar başka bir ekibe kiralamayı istediği öğrenildi.
Fanatik
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar