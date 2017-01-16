Galatasaray için risk!

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup eden Galatasaray’da gözler Ziraat Türkiye Kupası maçına çevrildi.



Sarı-kırmızılıların çarşamba günü kupada oynayacağı Elazığ maçı için yolculuk krizi baş gösterdi.



Elazığ havaalanının hava muhalefeti nedeniyle zaman zaman kapanmasından dolayı takımın 741 km'lik yolu otobüsle gitme riski doğdu. G.Saray'ın maçın ertelenmesi talebi de TFF tarafından kabul edilmedi.



Kaynak : Fotomaç