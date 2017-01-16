Galatasaray'da Muslera sevinci!

Fernando Muslera önceki gün kırık parmakla Galatasaray’ın kalesini kordu. Yaptığı 3 kurtarışla yine yıldızlaşan Uruguaylı file bekçisi, eşinin diktiği özel bir eldivenle karşılaşmaya çıkmıştı.



Maçtan sonra yapılan kontrollerde Muslera’nın sol elinde herhangi bir problem olmadığının tespit edilmesi, teknik heyetin yüzünü güldürdü. 30 yaşındaki başarılı kaleci, özel bandaj yapılarak maçlara çıkmaya devam edecek.



Kaynak : Fanatik