- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray'da Muslera sevinci!
16 Ocak 2017 , 09:33
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Fernando Muslera önceki gün kırık parmakla Galatasaray’ın kalesini kordu. Yaptığı 3 kurtarışla yine yıldızlaşan Uruguaylı file bekçisi, eşinin diktiği özel bir eldivenle karşılaşmaya çıkmıştı.
Maçtan sonra yapılan kontrollerde Muslera’nın sol elinde herhangi bir problem olmadığının tespit edilmesi, teknik heyetin yüzünü güldürdü. 30 yaşındaki başarılı kaleci, özel bandaj yapılarak maçlara çıkmaya devam edecek.
Kaynak : Fanatik
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar