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Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu gelişmesi!
16 Ocak 2017 , 09:18
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
400’den fazla maça çıkan G.Saray’ın tecrübeli ismi, yeni sözleşme için yönetimden haber bekliyor.
Bruma ve Yasin'in cezalı olduğu Atiker Konyaspor deplasmanında sağ açıkta başlayan Sabri Sarıoğlu görevini yaptı ve attığı kritik golle Galatasaray'ın Konya'da kazanmasını sağladı.
Lig başlamadan önce 1 milyon 250 bin Euro'ya 1 yıllığına imza atan Sabri yeni sözleşme için yönetimden de haber bekliyor. Galatasaray A Takımına geldiği 2002-2003 sezonundan beri 10 oyuncuyla girdiği rekabeti kazanan kaptan, Abel Xavier, Serkan Kurtuluş, Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes ve Luis Cavanda gibi isimlerden formayı almayı başardı.
Sabri'nin golü Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe'te de yer aldı. Gazete, "Sabri'nin attığı gol Galatasaray'a şampiyonluk yolunda ilaç oldu" yorumunu yaptı.
Sabah
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