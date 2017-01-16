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Galatasaray'dan Semih Kaya açıklaması!
16 Ocak 2017 , 12:35
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
Konyaspor deplasmanında sakatlanan Semih Kaya'nın adalelerinde zorlanma tespit edildi. Sarı-kırmızılılarda elde stoper olarak Hakan Balta ve Ahmet Çalık kaldı.
Galatasaray savunması alarm veriyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Semih Kaya’nın da sakatlandığı belirtildi. Sağ üst ön adale grubunda zorlanma tespit edilen başarılı futbolcunun tedavisine başlandığı dile getirildi.
Galatasaray’ın Süper Lig’de Karabükspor ile oynayacağı maça yetişmesi zor olan Semih Kaya’nın yerine yeni transfer Ahmet Çalık’ın forma giymesi bekleniyor.
Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcularımızdan Semih Kaya'nın Spor Toto Süper Lig'de oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından yapılan tetkikleri sonrasında sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
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- Futbol
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