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Gaziantepspor'a Kolombiyalı stoper!

Tarih16 Ocak 2017 , 15:55

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Gaziantepspor'a Kolombiyalı stoper!

Gaziantepspor, Kolombiya'nın Deportivo Pasto ekibinde forma giyen Yoiver Gonzelez ile anlaşmaya vardı.

Ligin ikinci yarısına Antalyaspor yenilgisiyle başlayarak 18. sıraya inen Gaziantepspor,  Kolombiya'nın Deportivo Pasto ekibinde forma giyen Yoiver Gonzelez ile anlaşmaya vardı.

Gonzalez, yöneticilerle anlaşma sağlayarak resmi sözleşmeyi imzaladı.

 Stoper mevkiinde forma giyen Gonzalez, profesyonel kariyerinin tamamını Kolombiya geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Millonarios, Fortaleza, CD America ve Deportivo Pasto formaları giydi.

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