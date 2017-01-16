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Gökhan'ın sakatlığı ciddi mi?
16 Ocak 2017 , 21:15
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Osmanlıspor maçını sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül'ün, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:
"Maçın başında dizimin oraya bir darbe geldi. Dakikalar geçtikçe, ağrım devam etti. En sonunda çıkmam gerekiyordu. Uzun süreceğini snamıyorum. Hoca görev verirse, Alanya maçında oynayacağımı düşünüyorum,
Zorlu deplasmanlar arasında sayılan Osmanlıspor deplasmanı gerçekten de zor. Buna bu tarz hava şartları da eklendi mi daha da zor oluyor. Onlar bu zemine alışıklar. İyi oynuyorlar. Buradan 3 puanla ayrılmasını bildik. Alanyaspor maçı var, yine deplasmnda. Daha güzel bir havaya gideceğiz. Oradan da kayıpsız dönersek, Beşiktaş adına güzel şeyler olacağını düşünüyorum.
Beşiktaş taraftarına da teşekkür ediyorum, bulundukları tribün tamamen doluydu ve bizi baştan sona desteklediler.
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