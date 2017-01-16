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"Harika bir yıl bizi bekliyor"
16 Ocak 2017 , 19:15
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AJANSSPOR- Galatasaray'ın stoper adayları arasında olduğu iddia edilen Maicon'dan açıklama geldi.
Boca Roton'a karşı 9-2 kazanılan hazırlık maçının ardından Sao Paulo TV'ye açıklamalarda bulunan Brezilyalı savunmacı, "Daha iyi olmalıydık. Ama sonuçta sezon öncesi kampın başlarındayız. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Burada herkes çok sıkı çalışıyor. Önümüzde bizi bekleyen harika bir yıl olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Haberde takımın yeni teknik direktörü Rogerio Ceni'nin kaptan olarak Maicon'u düşündüğü belirtildi.
28 yaşındaki oyuncu Temmuz 2016'da 6 milyon Euro bedelle Porto'dan transfer edilmişti.
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