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Hüseyin Kalpar'dan istifa açıklaması
16 Ocak 2017 , 20:17
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- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
AJANSSPOR ÖZEL-
Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Hüsein Kalpar, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ile İlker Koç'a konuştu.
İstifa sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kalpar, "Beraberce karar aldık. Dostça başladık, dostça bitirdik.
Tarihe geçen bir özellik bıraktık, şu anda 18 puanda olan bir takım. Alanyaspor'da çalışmaktan gurur ve mutluluk duydum. Ben burada bu duruma ayrılık değilde ara veriyorum diyorum.
Taraftarın tepkisi ise erken ve olumsuz bir davranıştı. İlk yarının ilk maçında bu tepkiye çok kırıldım.
Bundan sonraki teknik adamlık yaşamımda Süper Lig'i tercih ederim. Bu süreçte dinlenmemiz ve kendimizi yenilememiz lazım. Az önce futbolcularla helalleştim. Duygusal anlar yaşadık" dedi.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
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