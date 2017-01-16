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Ideye için Beşiktaş açıklaması!
16 Ocak 2017 , 14:50
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
ÖZEL / Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğuna dair haberlerin konusu olan Nijeryalı forvet Brows Ideye için, golcü oyuncunun menajeri Ahmadi Hootan önemli açıklamalar yaptı.
Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Hootan, "Beşiktaş'tan kimse benimle bağlantı kurmadı. Dolaylı ya da doğrudan araya olmadı. Dolasıyla net bir şey söyleyemem; ancak büyük Türk kulüpleri her zaman çekicidir. Bu durumu net görebilmemiz için Beşiktaş'ın Olympiakos'la görüşmesi lazım. Sonrasında biz devreye girebiliriz. Türk takımlarının finansal fair play ile ilgili sorunları olduğun biliyorum. Ancak potansiyeli yüksek takımlar ve Türkiye önemli bir futbol ülkesi. Bu nedenle somut bir gelişme olduğunda konuşur ve değerlendiririz; ancak şu ana kadar beni arayan olmadı" dedi.
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