İşte Kalpar'ın veda sözleri!

Alanyaspor yönetim kurulu tarafından istifası kabul edilen teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.

Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve teknik direktör Hüseyin Kalpar, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda başkan Çavuşoğlu, hizmetlerinden dolayı Kalpar'a teşekkür etti. Tecrübeli teknik direktör ise Alanyaspor'dan ayrılmadığını, sadece ara verdiklerini söyledi.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Hüseyin Kalpar'ın istifasını kabul ettiklerini söyledi. Sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırıldığını belirten Çavuşoğlu, "Bugün itibariyle Hüseyin hocam istifa dilekçesini kulübümüze iletti. Biz de oturduk, konuştuk ve karşılıklı olarak sözleşmemizi feshetme kararı aldık. Birlikte elde ettiğimiz başarılar ortada. Tarihimizde ilk kez Süper Lig'e yükselmemizde Hüseyin hocamızın payı çok büyüktür. Birlik ve beraberlik içerisinde bugünlere geldik. Ancak futbolda bu tür ayrılıklar her zaman olacaktır. Hüseyin hocamızla daha önce de bir ayrılık yaşadık. Alanyaspor'un kapısı Hüseyin hocamıza her zaman açık. Kendisiyle bundan sonra da görüşeceğiz. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Verdiği hizmetleri, kişiliğini ve karakterini unutmayacağız. Sizlerin huzurunda kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Teknik direktör Hüseyin Kalpar ise Alanya'da çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Sayın başkanıma ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Burası benim evim. Basın da bana çok büyük destek verdi. Sizleri de çok seviyorum. Buradan ayrılmıyorum. Sadece ara veriyoruz. Buradan gitsem de Alanyaspor'un başarısı beni çok fazla mutlu edecektir. Burada çalışmak bana büyük bir haz verdi. Şahsım ve ekibim adına bize katkı sağlayan başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı dostluk içerisinde sürdürdük. Şu anda da dostluk içerisinde bir ara veriyoruz. Gönül bağım her zaman olacak. Kalbimde Alanyaspor'un yeri ayrı olacaktır. Burada ilkleri yaşadık. Burayı unutmam mümkün değil. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.